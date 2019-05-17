В Екатеринбурге состоится памятный вечер, посвященный Шарлю Азнавуру

17:45 | 22.05.2019

Сегодня, 22 мая, 95 лет назад, в Париже родился Шарль Азнавур – шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения. Будучи одним из популярнейших исполнителей Франции, он также хорошо известен далеко за её пределами. Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года.



«На протяжении 70 лет карьеры он был особенно плодотворным автором, композитором и исполнителем французской песни. Он постоянно заставлял мир мечтать в поэзии своих песен, которые он пел в более чем 60 странах. Очень привязанный к французской культуре и языку, он был неутомимым ее послом. Вместе с моим коллегой и другом почетным консулом Армении в следующем месяце мы проводим музыкальный вечер в его честь», – сообщил корреспонденту veved.ru Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.



Музыкальный вечер состоится 26 июня в Свердловском театре музыкальной комедии. Одним из его организаторов выступает Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.

