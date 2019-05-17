С начала года на Среднем Урале произошло 268 наездов на пешеходов

12:28 | 22.05.2019

фото: 14.rodina.news

В 2019 году в Свердловской области произошло 268 наездов на пешеходов. 20 человек погибли, 257 - получили травмы различной степени тяжести. Больше половины смертельных случаев связано с нарушением ПДД самими пешеходами.



По данным УГИБДД ГУ МВД России по региону, с начала года выявлено 65 тысяч нарушений ПДД пешеходами. Граждане переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, а также переходили проезжую часть в неустановленном месте.



При этом зафиксирована 21 тысяча случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам.