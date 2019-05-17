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11:59 | 22.05.2019
фото: Борис Ярков
Максим Миняйло: «Кафедральный собор должен находиться в центре города»
«Кафедральный собор должен находиться в центре города, это общемировая практика. Такие Храмы не строятся на окраинах. И с этой точки зрения Октябрьская площадь — оптимальное место. Сейчас звучат предложения построить храм за Макаровским мостом. В чем его минус — мы выводим Кафедральный собор из центра города, хотя он должен быть на главной площади или на главной улице, как в Праге, в Вене, Лондоне и других европейских городах», - сказал Максим Миняйло.
По мнению Максима Миняйло, который во время протестов постоянно выходил в сквер и общался с горожанами, главный просчет застройщика и церкви – недостаточное информирование о проекте.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге проходили массовые стихийные акции протеста против строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Активистам удалось добиться остановки стройки. Власти решили провести опрос, итог которого станет решающим в данном конфликте. Параллельно проводится сбор предложений жителей по альтернативному месту размещения храма.
© «Вечерние Ведомости»
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