В 2019 году «Екатеринбург Арену» планируют передать в собственность Свердловской области

15:45 | 21.05.2019

До конца текущего года «Екатеринбург Арену» планируют передать в собственность Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, сейчас проводятся необходимые процедуры.



«Я думаю, что до конца года мы эту передачу завершим. Это пока не наше имущество», - сказал Куйвашев в ходе отчета перед депутатами ЗакСО.



Сейчас стадион находится в федеральной собственности. После передачи на баланс региона у «Екатеринбург Арены» разобьют сквер.