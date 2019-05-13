В Березовском мальчик попал под колеса иномарки

Накануне вечером в городе Березовском у дома на Гагарина,15/2, автомобиль Mazda 6 сбил мальчика 2010 года рождения.По данным ГИБДД, машина двигалась по дворовой территории. Ребенок, направляясь домой, выбежал из-за припаркованного автомобиля. Мальчик получил перелом обеих костей левой голени со смещением и был доставлен в детскую КГБ № 9 Екатеринбурга.Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.