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10:59 | 21.05.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Березовском мальчик попал под колеса иномарки

Накануне вечером в городе Березовском у дома на Гагарина,15/2, автомобиль Mazda 6 сбил мальчика 2010 года рождения.

По данным ГИБДД, машина двигалась по дворовой территории. Ребенок, направляясь домой, выбежал из-за припаркованного автомобиля. Мальчик получил перелом обеих костей левой голени со смещением и был доставлен в детскую КГБ № 9 Екатеринбурга.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Березовском мальчик попал под колеса иномарки

© «Вечерние Ведомости»

 


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