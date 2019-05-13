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09:57 | 21.05.2019
Рабочая группа по благоустройству территорий Свердловской области провела первое заседание
В рабочую группу, призванную обсуждать с экологическими организациями проекты благоустройства территорий Свердловской области, вошли министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, главный архитектор региона Владимир Вениаминов, президент Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий Михаил Беленький и другие.
«Необходимо изучить все проекты. Понять, могут ли быть спорные моменты, и сыграть на опережение - обсудить проекты с жителями, с экологами», - заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.
В ходе заседания председатель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Николай Калинкин отметил, что зеленые зоны во многих населенных пунктах региона требуют обновления.
«Надо проводить работу по обновлению зеленых насаждений. Это касается и парков, и скверов и просто городских газонов», - сказал Калинкин.
Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая прошло несколько стихийных акций протеста против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Стройка приостановлена. Власти рассматривают другие площадки, где может разместиться храм святой Екатерины – подарок к 300-летию города.
© «Вечерние Ведомости»
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