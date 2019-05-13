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20:30 | 20.05.2019

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Свердловская «Спецавтобаза» ищет новых подрядчиков для вывоза мусора

ЕМУП «Спецавтобаза» ищет новых подрядчиков для вывоза отходов, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, победители аукциона смогут заключить договоры с компанией на суммы от 133 млн до 3,1 млрд. Максимальный срок контракта – до 30 июня 2022 года.

Стоит добавить, что ЕМУП «Спецавтобаза» сейчас работает с компанией «Транссервис», до истечения этого договора остался месяц.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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