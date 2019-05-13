Свердловская «Спецавтобаза» ищет новых подрядчиков для вывоза мусора

20:30 | 20.05.2019

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

ЕМУП «Спецавтобаза» ищет новых подрядчиков для вывоза отходов, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



Согласно документации, победители аукциона смогут заключить договоры с компанией на суммы от 133 млн до 3,1 млрд. Максимальный срок контракта – до 30 июня 2022 года.



Стоит добавить, что ЕМУП «Спецавтобаза» сейчас работает с компанией «Транссервис», до истечения этого договора остался месяц.