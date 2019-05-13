Евгений Куйвашев оценил новый современный сканер для диагностики онкологии в свердловском Центре ядерной медицины

19:46 | 20.05.2019

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Губернатор Свердловской области посетил свердловский Центр ядерной медицины. Как рассказали в Министерстве здравоохранения региона, Евгению Куйвашеву был презентован второй ПЭТ/КТ-сканер.



Благодаря новой технологии около 10 тысяч свердловчан в год смогут проходить высокотехнологичную диагностику. Современный сканер способен обследовать практически весь организм человека, выявлять онкологические заболевания, а также их распространённость и стадию.



Отметим, что Евгений Куйвашев инициировал создание Центра ядерной медицины в рамках национальных и региональных программ по борьбе с онкологией. Так, региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на раннее выявление злокачественных образований и их качественное и эффективное лечение. С 2016 года в Центре прошли лечение более 21 тысячи пациентов.