В Екатеринбурге 22 мая состоится последний звонок для выпускников 9 и 11 классов

19:11 | 20.05.2019

Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Екатеринбургские школьники отметят последний звонок в эту среду, 22 мая. Как сообщили в Департаменте образования администрации города, в празднике примут участие около 20 тысяч выпускников.



Отмечается, что из 13 тысяч 586 девятиклассников и 6 тысяч 480 одиннадцатиклассников, 657 человек являются претендентами на медаль «За особые успехи в учении».



После последних звонков школьники будут сдавать экзамены. Для учеников 9 классов они закончатся 3 июля 2019 года, им в обязательном порядке необходимо сдать четыре предмета, в том числе русский язык и математику. Выпускники 11 классов закончат сдавать экзамены 1 июля 2019 года. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, им нужно будет сдать русский язык и математику.