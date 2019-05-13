На Уралмаше демонтировали два незаконно установленных киоска

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга собственники нелегальных нестационарных торговых объектов начали сами исполнять решения суда – демонтировать и вывозить незаконно возведенные объекты торговли. Так случилось с двумя павильонами на остановках общественного транспорта по адресам Коммунистическая, 85 (павильон продуктов) и 40-летия Октября, 78.«Там один владелец. Арбитражный суд ранее решил: павильоны вне закона, надо убрать. Наши сотрудники совместно с ФССП передали хозяевам точек требование. К нашему удивлению, предприниматель сам начал демонтаж. Молодец, посчитал все. Так, действительно, выходит дешевле. Ведь те, чье имущество вывозят принудительно, платят за работу по демонтажу, транспортные услуги, хранение и возмещают судебные издержки. Вывод стар как мир: работайте честно, так дешевле», – прокомментировал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.Добавим, что с назначением в ноябре 2018 года Романа Кравченко главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга на Уралмаше и Эльмаше начали на регулярной основе бороться как с незаконными автостоянками, так и самовольно установленными торговыми точками. В райадминистрации заявляют, что такие рейды будут продолжаться и дальше – граждане активно поддерживают действия главы.