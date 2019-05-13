Забор в сквере у Драмтеатра демонтируют

17:52 | 20.05.2019

Забор в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге уберут.



Демонтировать ограждение предложил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его мнению, конфликт связан, прежде всего, с недостаточным информированием населения.



«К сожалению, события последнего времени показали, что город утонул во лжи. Мы оказались сметены потоком не столько злонамеренной дезинформации, политических манипуляций и технологий цветных революций, сколько страхами и недоумениями недоинформированного городского сообщества о проекте строительства. Кроме этого, я понимаю опасения людей, которые много раз в городской истории последнего времени наблюдали за неисполнением прежде данных обещаний», - сказал митрополит.



Фонд святой Екатерины уже принял решение демонтировать забор.



«Для сохранения стабильности, мира и для недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у театра Драмы», - сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.



Активисты анонсировали субботник на территории сквера. Дату пока не определили.