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17:43 | 20.05.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»
В этом году участие в традиционной спартакиаде проводимой УГМК приняли команды из 15 городов Свердловской, Курганской, Владимирской, Оренбургской областей, а также из Республики Башкортостан. На протяжении двух дней юноши и девушки боролись за призовые места в легкой атлетике, настольном теннисе и футболе.
«В этом году большое количество медалей увезли даже те ребята, которые принимали участие в Спартакиаде впервые. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию турнира. Здесь у детей есть возможность не только развиваться в спорте, но и в творчестве. В промежутках между соревнованиями спортсмены посетили мастер-класс по живописи и эбру (рисование на воде), собирали термомозаику и участвовали в танцевальных турнирах», — рассказала начальник управления социальных проектов УГМК Елена Устинова.
В СК Балтым прошли соревнования по настольному теннису. В упорной борьбе лидерство в общем зачете завоевали воспитанники Спортивной школы «Лидер» из Верхней Пышмы. На второй ступени пьедестала оказались теннисисты из Серова. Спортсмены, представляющие Сибай, взяли бронзу в командном зачете и золото в индивидуальном.
Более 100 юных спортсменов соревновались на территории стадиона пансионата «Селен» в трех легкоатлетических дисциплинах: бег, прыжок в длину с разбега и метание мяча. Большую часть медалей увезли спортсмены из Башкирии. Легкоатлеты из города Учалы, выступавшие на Спартакиаде, завоевали сразу 8 наград в индивидуальном зачете, 5 из них золотые. Кроме того, учалинцы заняли первое место в общекомандном зачете и стали сильнейшими в шведской смешанной эстафете. В тройку лидеров по легкой атлетике попали также команды из Шадринска и Верхней Пышмы.
В финале футбольных баталий на стадионе Спортивной школы им. Александра Козицына сошлись команды из Серова и Верхней Пышмы. Победу одержали футболисты из Серова. Бронза футбольного первенства досталась Режу.
По итогам всей Спартакиады первое место заняла команда Верхней Пышмы, второе – Серов. Третью ступень пьедестала заняли юные спортсмены из Сибая.
Кстати, в этом году абсолютно все команды-участники Спартакиады получили денежные призы от УГМК. Общий призовой фонд составил почти в 1,5 млн рублей. Средства, полученные командами, традиционно будут направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ и секций.
© «Вечерние Ведомости»
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