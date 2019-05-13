Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:43 | 20.05.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В воскресенье, 19 мая, во Дворце спорта УГМК состоялась торжественная церемония награждения победителей VIII Спартакиады школьников «Здоровое поколение».

В этом году участие в традиционной спартакиаде проводимой УГМК приняли команды из 15 городов Свердловской, Курганской, Владимирской, Оренбургской областей, а также из Республики Башкортостан. На протяжении двух дней юноши и девушки боролись за призовые места в легкой атлетике, настольном теннисе и футболе.

«В этом году большое количество медалей увезли даже те ребята, которые принимали участие в Спартакиаде впервые. В следующем году мы планируем еще больше расширить географию турнира. Здесь у детей есть возможность не только развиваться в спорте, но и в творчестве. В промежутках между соревнованиями спортсмены посетили мастер-класс по живописи и эбру (рисование на воде), собирали термомозаику и участвовали в танцевальных турнирах», — рассказала начальник управления социальных проектов УГМК Елена Устинова.

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В СК Балтым прошли соревнования по настольному теннису. В упорной борьбе лидерство в общем зачете завоевали воспитанники Спортивной школы «Лидер» из Верхней Пышмы. На второй ступени пьедестала оказались теннисисты из Серова. Спортсмены, представляющие Сибай, взяли бронзу в командном зачете и золото в индивидуальном.

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

Более 100 юных спортсменов соревновались на территории стадиона пансионата «Селен» в трех легкоатлетических дисциплинах: бег, прыжок в длину с разбега и метание мяча. Большую часть медалей увезли спортсмены из Башкирии. Легкоатлеты из города Учалы, выступавшие на Спартакиаде, завоевали сразу 8 наград в индивидуальном зачете, 5 из них золотые. Кроме того, учалинцы заняли первое место в общекомандном зачете и стали сильнейшими в шведской смешанной эстафете. В тройку лидеров по легкой атлетике попали также команды из Шадринска и Верхней Пышмы.

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

В финале футбольных баталий на стадионе Спортивной школы им. Александра Козицына сошлись команды из Серова и Верхней Пышмы. Победу одержали футболисты из Серова. Бронза футбольного первенства досталась Режу.

В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

По итогам всей Спартакиады первое место заняла команда Верхней Пышмы, второе – Серов. Третью ступень пьедестала заняли юные спортсмены из Сибая.

Кстати, в этом году абсолютно все команды-участники Спартакиады получили денежные призы от УГМК. Общий призовой фонд составил почти в 1,5 млн рублей. Средства, полученные командами, традиционно будут направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ и секций.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:43 | 20.05.2019
На Уралмаше демонтировали два незаконно установленных киоска

18:42 | 20.05.2019
Глава Прикамья: главы территорий должны планировать дорожные работы на трехлетку

18:37 | 20.05.2019
Более 5 тысяч прикамцев приняли участие в «Российском азимуте-2019»

18:34 | 20.05.2019
В летний сезон на автодорогах Прикамья вводятся ограничения по погоде

18:29 | 20.05.2019
Волонтеры помогают жителям Прикамья подключиться к цифровому ТВ

18:27 | 20.05.2019
Екатеринбургскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

17:52 | 20.05.2019
Забор в сквере у Драмтеатра демонтируют

17:43 | 20.05.2019
В Свердловской области более 400 детей со всей России разыграли медали Спартакиады школьников «Здоровое поколение»

17:34 | 20.05.2019
Мэрия Екатеринбурга озвучила график опрессовок

17:13 | 20.05.2019
В Асбесте фонд «Дети России» оборудовал сенсорную комнату в паллиативном отделении больницы

17:03 | 20.05.2019
Екатеринбург подготовил заявочную книгу Универсиады-2023

16:44 | 20.05.2019
Полицейские отряда специального назначения «Гром» провели занятие в сысертской школе

16:28 | 20.05.2019
В ночь на 23 мая на Чусовском мосту будет закрыто движение

16:21 | 20.05.2019
На фоне протестов в Екатеринбурге власти Челябинска пересмотрят строительство часовни в сквере

16:20 | 20.05.2019
В Перми дисквалифицирован еще один руководитель управляющей компании

15:54 | 20.05.2019
С 20 мая на ЖБИ ограничат движение по мосту на Малышева

15:37 | 20.05.2019
В Екатеринбурге продолжаются поиски второго мужчины, предположительно, утонувшего в Верх-Исетском пруду

15:23 | 20.05.2019
Запущен новый сервис «Таксомотор Пермского края»

15:08 | 20.05.2019
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила спецприемник, где содержатся арестованные активисты

14:40 | 20.05.2019
Свердловчанин, с ножом напавший на сотрудника ГИБДД, приговорен к пяти годам

14:22 | 20.05.2019
22 мая в Перми нельзя будет купить алкоголь

14:16 | 20.05.2019
Месяц борьбы с менингитом: заболеваемость в России растет

14:04 | 20.05.2019
Несмотря на непогоду более 2 тысяч человек пробежали Забег.РФ в Перми

13:57 | 20.05.2019
В Перми прошла конференция по санитарно-эпидемическому благополучию

13:54 | 20.05.2019
В Ночь музеев в Верхней Пышме презентовали роскошные спорткары

13:39 | 20.05.2019
Пермяков ждет потепление и новое похолодание

13:33 | 20.05.2019
В ОЭБиПК Екатеринбурга назначен новый руководитель

13:32 | 20.05.2019
В пятницу в Екатеринбурге пройдут депутатские слушания: выступят сторонники и противники «храма-на-драме»

12:59 | 20.05.2019
С 1 июня закроют движение по Макаровскому мосту

12:58 | 20.05.2019
Две медали завоевали представители УГМК на чемпионате Европы по самбо

12:39 | 20.05.2019
Антон Шипулин пообещал взять под контроль ситуацию с зарплатами врачей в Серове

12:25 | 20.05.2019
Мужчину, спасшего трех детей из пожара в Екатеринбурге, приговорили к условному сроку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

12:00 | 20.05.2019
Екатеринбуржец, застреливший собаку, приговорен к обязательным работам

комментариев: 1

11:46 | 20.05.2019
Свердловчанин убил вернувшегося из колонии мужа возлюбленной

11:29 | 20.05.2019
На «Чистых играх» в Шарташском лесопарке собрали более 100 мешков мусора

10:54 | 20.05.2019
Мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений по месту строительства храма





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 