С 1 июня закроют движение по Макаровскому мосту

12:59 | 20.05.2019

фото: ngzt.ru

С 1 июня в Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту, а точнее по улице Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова). Также будет перекрыта улица Гражданская (от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской).



Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения связаны со строительно-монтажными работами на мосту и работами на подходах к нему. Сроки закрытия движения - с 1 июня по 1 июля – предварительные и могут быть скорректированы.



Напомним, что с 18 мая закрыто трамвайное движение по Макаровскому мосту.