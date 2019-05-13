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12:58 | 20.05.2019

Евгений Еремин (слева) и Владимир Гладких. Фото: Анна Солнцева

Две медали завоевали представители УГМК на чемпионате Европы по самбо

Золотую и серебряную награду завоевали самбисты верхнепышминского клуба УГМК на завершившемся накануне в испанском Хихоне чемпионате Европы. Свой второй чемпионский титул в карьере выиграл Владимир Гладких (до 57 кг), а 19-летний Евгений Еремин (до 52 кг), который еще месяц назад победил на молодежном первенстве Европы, стал вторым теперь уже на «взрослом» турнире.

Начало решающего поединка против Григора Мхитаряна из Армении для Владимира Гладких получилось непростым. К середине встречи он уступал один балл, но затем, что называется, «разборолся» и выдал феерическую концовку. За полторы минуты до окончания встречи он сделал подсечку, сравнявшую счет. Следом выполнил эффектный бросок через спину с колен, оцененный в четыре балла. И в завершении – болевой прием на ахиллово сухожилие за 30 секунд до того, как арбитр должен был дать финальный свисток. Досрочная победа и заслуженные аплодисменты зала.

Две медали завоевали представители УГМК на чемпионате Европы по самбоТот самый болевой прием на ахиллово сухожилие. Владимир Гладких в красном. Фото: Анна Солнцева

- В одном из эпизодов Володя довольно болезненно ударился о ковер. Возможно, это его встряхнуло, он опомнился, встрепенулся и перешел к активным действиям, - улыбается главный тренер сборной Свердловской области и Клуба самбо УГМК Валерий Стенников. – На самом деле, он большой молодец. После очень сложного полуфинала с болгарином Бориславом Янаковым, где победу удалось вырвать со счетом 5-4, нашел в себе силы на столь ударное завершение финала.

Евгений Еремин начал чемпионат с победы болевым приемом над Назими Умбаевым из Азербайджана. В полуфинале он тоже без особых проблем разобрался с румыном Габриэлем Римой - 4:0. Однако в финальной битве нашего самбиста ждало гораздо более серьезное испытание. Ему противостоял чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Тигран Киракосян из Армении. Несмотря на все усилия, порой весьма успешные, Евгений все же не смог помешать более опытному и маститому Киракосяну завоевать свой пятый титул чемпиона Европы. Итоговый счет 2-1 в пользу представителя Армении.

Две медали завоевали представители УГМК на чемпионате Европы по самбоВ концовке поединка Евгений Ерёмин (в синем) включился и провел пару хороших атак. Фото: Анна Солнцева

- Середину поединка Женя немного отдал оппоненту, - рассказал Валерий Стенников, – но в концовке включился, провел пару перспективных атак, мог бы, наверное, и дожать, но не хватило времени. Как бы то ни было, «серебро» – хороший результат. Тем более, в таком молодом возрасте.

Напомним, что накануне старта ЧЕ-2019 Конгресс Европейской федерации самбо официально назвал Екатеринбург столицей чемпионата Европы 2020.

© «Вечерние Ведомости»

 


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