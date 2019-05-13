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12:00 | 20.05.2019
фото: newsbel.by
Екатеринбуржец, застреливший собаку, приговорен к обязательным работам
Установлено, что вечером 18 декабря 2018 года екатеринбуржец, находясь возле сарая своего дома, подозвал собаку по кличке Ян, отвел ее в лес в районе поселка Чусовое озеро и из хулиганских побуждений два раза выстрелил в нее из ружья. Животное получило травмы, не совместимые с жизнью.
Мужчина вину не признал. По его словам, он пытался защитить свою собаку. Суд приговорил Савенко к 280 часам обязательных работ. Решение пока не вступило в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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