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12:00 | 20.05.2019

фото: newsbel.by

Екатеринбуржец, застреливший собаку, приговорен к обязательным работам

Житель Екатеринбурга Леонид Савенко признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Установлено, что вечером 18 декабря 2018 года екатеринбуржец, находясь возле сарая своего дома, подозвал собаку по кличке Ян, отвел ее в лес в районе поселка Чусовое озеро и из хулиганских побуждений два раза выстрелил в нее из ружья. Животное получило травмы, не совместимые с жизнью.

Мужчина вину не признал. По его словам, он пытался защитить свою собаку. Суд приговорил Савенко к 280 часам обязательных работ. Решение пока не вступило в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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