Свердловчанин убил вернувшегося из колонии мужа возлюбленной

11:46 | 20.05.2019

фото: stock-clip.com

В Свердловской области перед судом предстанет 36-летний житель Кировграда, обвиняемый в убийстве.



Мужчина жил в квартире женщины, муж которой находился в местах лишения свободы. Когда муж вернулся из колонии, обвиняемому пришлось переехать. 30 марта он пришел в квартиру, чтобы забрать вещи. На фоне ссоры, находясь в состоянии опьянения, он нанес мужу женщины несколько ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый полностью признал вину. Сейчас дело передано в суд.