На «Чистых играх» в Шарташском лесопарке собрали более 100 мешков мусора

В минувшую субботу, 18 мая, в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге прошел экоквест «Чистые игры». В составе 12 команд активные горожане посоревновались в сборе и сортировке мусора.Всего в ходе акции было собрано 106 мешков мусора. Больше всего оказалось стекла и пластика.Аналогичные экоквесты состоялись 18 мая в Первоуральске и селе Патруши. Результаты Свердловской области будут засчитаны во всероссийском турнире. Победитель получит Кубок чистоты.