В ночь на 22 мая на 55-м километре трассы Екатеринбург – Курган введут реверсивное движение

10:48 | 20.05.2019

схема: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

В ночь на 22 мая на 55-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (рядом с поселком Марамзино) организуют реверсивное движение. Причина – работы на железнодорожном переезде.



«Ограничение будет действовать с 22:00 21 мая до 03:00 22 мая», - сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



На месте будут работать регулировщики. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.