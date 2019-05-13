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22:24 | 19.05.2019

Фото: vsluh.ru

Крови было на четыре метра вверх: в Екатеринбурге мужчина выпал из окна

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на улице Степана Разина, 107б из окна квартиры, расположенной на 18 этаже, выпал мужчина. От сильного удара он разбился. По сообщению очевидцев, следы крови остались на здании даже на уровне четырёх метров от земли.

Позже стало известно, что погибший в этот день должен был выехать из квартиры и сдать ключи хозяйке. По её словам, мужчина не злоупотреблял алкоголем и казался вполне приличным человеком. Также известно, что погибший недавно развелся со своей женой.

В настоящее время точные детали произошедшего устанавливают представители Следственного комитета.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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