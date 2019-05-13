В Екатеринбурге BMW повис на крыше другой легковушки

20:44 | 19.05.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев водитель на BMW перелетел через газон и повис на крыше другого легкового автомобиля.



По предварительной информации, водитель BMW ехал по Челюскинцев со стороны Пионерской, не справился с управление, в результате чего улетел с проезжей части. На газоне остались следы от шин.



О пострадавших не сообщается. Обе машины получили повреждения.