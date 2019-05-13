Начало недели в Екатеринбурге окажется пасмурным и дождливым

17:52 | 19.05.2019

Фото: Катерина Якушева

Начало предстоящей недели ожидается прохладным и дождливым, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.



Так, в понедельник, 20 мая, ночью до +1°С, облачно с прояснениями, без осадков. Днём до +11°С, облачно, дождь.



Во вторник, 21 мая, ночью до +3°С, облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки. Днём до +10°С, облачно, временами небольшой дождь.



В среду, 22 мая, ночью до +3°С, облачно с прояснениями. Днём до +14°С, переменная облачность. Без осадков.