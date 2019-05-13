«Урал» на домашнем стадионе вничью сыграл с «Локомотивом» 2:2

15:51 | 19.05.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на центральном стадионе футбольная команда «Урал» в рамках заключительного домашнего матча провела встречу с московским «Локомотивом». Матч завершился со счётом 2:2.



На 21-й минуте встречи гости открыли счёт - первым мячом отметился Антон Миранчук. Через 17 минут нападающий «Урала» Андрей Панюков забил ответный гол. Вывести екатеринбургскую команду в лидеры смог Отман Эль-Кабир, однако Миранчук вновь сразил ворота хозяев и сравнял счёт матча. С 66-й минуты «Урал» играл в меньшинстве и забить больше не смог.



Напомним, команды встретятся вновь уже в среду, 22 мая, в рамках Кубка России.