В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду нашли тело рыбака

13:14 | 19.05.2019

Фото: Роман Куцин

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду нашли тело утонувшего рыбака, который пропал ещё в четверг. 16 мая двое мужчин отправились вместе на рыбалку, после чего перестали выходить на связь.



По предварительным данным, моторная лодка, на которой уплыли мужчины, опрокинулась, что и послужило причиной их исчезновения. Также допускается вероятность, что во время плавания лодка врезалась во что-то и сломалась.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в настоящее время идут поиски второго пропавшего рыбака.