Мальчик скончался на месте: в Свердловской области отец с сыном перевернулись на квадроцикле

Вчера, 18 мая, в Свердловской области в посёлке Атиг 12-летний мальчик перевернулся на квадроцикле вместе со своим отцом. От полученных травм ребёнок скончался на месте.Изначально квадроциклом управлял мужчина. Позже он посадил за руль своего сына, а сам расположился на сидении позади ребёнка. Мальчик ехал по полю, не справился с управлением и опрокинул мотовездеход. На момент аварии на школьнике был шлем.Врачи приехали, когда ребёнок ещё жил, однако спасти его так не и удалось.«После получения информации о происшествии, в посёлок Атиг незамедлительно выехали автоинспекторы, а также временно исполняющий обязанности Нижнесергинской полиции Евгений Русинов. Уже на месте сотрудниками полиции было установлено, что погибший мальчик вместе со своим отцом приехал из Екатеринбурга к родственникам. Катались на квадроцикле в поле, сначала управлял отец, потом он передал управление своему сыну, сам отец при этом также находился на квадроцикле», — прокомментировали происшествие в УГИБДД по Свердловской области, и, пользуясь случаем, обратились к взрослым с просьбой не совершать необдуманных поступков и не передавать управление транспортными средствами детям.«Госавтоинспекция обращается к взрослым, родителям с просьбой не совершать подобных необдуманных поступков, которые могут закончиться трагически. Не допускайте детей и подростков к управлению транспортными средствами», — говорится в обращении.Стоит отметить, что в Свердловской области это не первый случай, когда уральцы гибнут, катаясь на квадроциклах, не учитывая особенности управления этим видом транспортных средств, и их возможности. Катание на квадроциклах часто воспринимается, как развлечение. Мощность некоторых моделей мотовездеходов позволяет им разгоняться до очень высоких скоростей, а это требует концентрации и соответствующих навыков от людей управляющими ими.Как пример можно вспомнить прошлогодний случай, когда 16 июня 2018 года на дороге, ведущей от санатория «Луч» к поселку Верхняя Сысерть, столкнулись два квадроцикла, на которых катались студенты УрФУ. Тогда погибли четыре человека.