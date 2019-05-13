Молодёжная команда «Урал» обыграла «Локомотив» со счётом 3:1

11:09 | 19.05.2019

Фото: ФК «Урал»

Вчера, 18 мая, в Сысерти состоялся матч 29 тура первенства Российской Премьер-Лиги. Спортсмены «Урала» обыграли дублёров «Локомотива» со счётом 3:1.



Уже на четвёртой минуте гости вышли вперёд, однако вскоре допустили автогол, и счёт сравнялся. Авторами заброшенных мячей в составе «Урала» стали Александр Галимов и Евгений Татаринов. Во втором тайме никто из футболистов не забил.



Отметим, молодёжная футбольная команда «Урал» в турнирной таблице поднялась на 13-ое место. Дублёры «Локомотива» занимают пятую строчку.