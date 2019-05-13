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10:07 | 19.05.2019
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Перебегал дорогу в неположенном месте: в Екатеринбурге легковушка сбила мальчика
Водитель двигался по Центральной улице и, поворачивая на Латвийскую, совершил наезд на мальчика. За рулём легковушки находился 18-летний молодой человек. Права он получил лишь месяц назад, в апреле.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и врачи. С ушибами мягких тканей правого бедра 8-летнего мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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