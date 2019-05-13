Перебегал дорогу в неположенном месте: в Екатеринбурге легковушка сбила мальчика

10:07 | 19.05.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера, 18 мая, в Екатеринбурге на улице Латвийская вечером ВАЗ сбил 8-летнего мальчика. Ребёнок перебегал проезжую часть в неположенном месте.



Водитель двигался по Центральной улице и, поворачивая на Латвийскую, совершил наезд на мальчика. За рулём легковушки находился 18-летний молодой человек. Права он получил лишь месяц назад, в апреле.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и врачи. С ушибами мягких тканей правого бедра 8-летнего мальчика доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9.