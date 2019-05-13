Под Екатеринбургом минувшим вечером полыхала частная баня

09:24 | 19.05.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Вчера вечером, около 20:15, под Екатеринбургом в селе Косулино произошло возгорание на Кольцевой. На площади 100 квадратных метров полыхали надворные постройки, а также кровля и стены частной бани.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы техники. По словам очевидцев, огонь тушили около двух часов.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.