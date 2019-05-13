Уральский боксёр Евгений Чупраков отправил в нокаут семикратного чемпиона мира

В минувшую субботу, 18 мая, в Екатеринбурге состоялся 29 турнир RCC Boxing Promotion. Уральский боксёр Евгений Чупраков одержал победу над семикратным чемпионом мира по версии WBA Александром Муносом из Венесуэлы.Поединок вечера продлился девять раундов. В течение первых двух свердловчанин находился под жестким прессингом своего венесуэльского соперника, после чего Евгений начал добавлять в скорости и атаковать Александра. На 59-й секунде девятого раунда Мунос отправился в нокаут, а судья был вынужден остановить бой. Эта победа стала для Чупракова 21-й.Напомним, предыдущий свой бой Евгений проиграл. По мнению спортсмена, победа над Муносом стала перезагрузкой для его карьеры.