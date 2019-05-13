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09:16 | 19.05.2019
Фото: RCC Boxing Promotions
Уральский боксёр Евгений Чупраков отправил в нокаут семикратного чемпиона мира
Поединок вечера продлился девять раундов. В течение первых двух свердловчанин находился под жестким прессингом своего венесуэльского соперника, после чего Евгений начал добавлять в скорости и атаковать Александра. На 59-й секунде девятого раунда Мунос отправился в нокаут, а судья был вынужден остановить бой. Эта победа стала для Чупракова 21-й.
Напомним, предыдущий свой бой Евгений проиграл. По мнению спортсмена, победа над Муносом стала перезагрузкой для его карьеры.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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