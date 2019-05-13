В Екатеринбурге на соревнованиях по самбо ребёнок получил открытый перелом

08:54 | 19.05.2019

Фото: ekaterinburg.flamp.ru

Накануне, 18 мая, в Екатеринбурге в торговом центре «Комсомолл» прошли соревнования по самбо среди юных спортсменов. В одном из поединков 10-летний мальчик получил открытый перелом предплечья.



Как сообщают очевидцы, организаторы не всегда должным образом подбирали пары - один спортсмен порой явно казался сильнее другого. Во время такого поединка ребёнок и получил травму. «Скорую» вызвала одна из мам.



Присутствующие отметили, что на соревнованиях даже не было врача. Однако представители торгового центра с уверенностью утверждают, что медицинский работник на месте всё же дежурил.



С полученными травмами 10-летнего малька доставили в детскую клиническую больницу №9.