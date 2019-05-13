В Верхней Пышме на ребёнка упала бетонная плита забора

22:21 | 18.05.2019

Фото: vsluh.ru

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на 12-летнего мальчика обрушилась бетонная плита забора. От полученных травм ребёнок скончался на месте.



В районе семи часов вечера на улице Машиностроителей три друга перелазили бетонный забор гаражно-строительного кооператива. Два мальчика смогли удачно завершить манёвр, а третий упал.



Как сообщают представители прокуратуры, сейчас устанавливается, на чьём земельном участке находилось ограждение и были ли соблюдены все требования законодательства на его возведение. Также выяснят все обстоятельства, в результате которых ребёнок скончался.