Екатеринбургский «Очкарик» сделал предложение своей девушке на концерте Басты

21:22 | 18.05.2019

Фото: Владислав Рябухин

23-летний Владислав Рябухин, ставший известным в СМИ как Очкарик, сегодня, 18 мая на концерте Басты в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке на глазах у тысяч поклонников российского рэпера. Молодой человек поднялся на сцену, и обратился к своей возлюбленной: «Я тебя очень люблю, без тебя меня нет. Выходи за меня».



«Будьте счастливы», – пожелал им Василий Вакуленко (Баста).







Напомним, что ранее Владислава Рябухина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ) Саргизу Арутюняну во время уличной драки. В конце августа прошлого года его приговорили к 300 часам обязательных работ вместо лишения свободы. Позднее ГУФСИН потребовала суд отправить его в колонию за уклонение от назначенных ему общественных работ.



История с Владиславом Рябухиным, который по факту дал сдачи мажору, защищая себя и своих друзей, облетела всю страну.