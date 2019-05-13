В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра

В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции. По факту инцидента заведены уголовные дела.На прямых трансляциях, которые вели представители СМИ, было видно, как один из спортсменов брызнул газовым баллончиком в людей. Пострадавшие обратились к полиции и попросили задержать мужчину, однако тот напал и на сотрудников МВД.Спортсмен толкнул начальника отдела охраны общественного порядка полиции Екатеринбурга. Личность нападавшего в настоящее время устанавливается.