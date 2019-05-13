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19:58 | 18.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Шестерых эвакуировали и одного спасли: в Нижнем Тагиле произошло возгорание в жилом доме

Сегодня, 18 мая, в Нижнем Тагиле на улице Окунева произошло возгорание в одной из квартир в жилом доме. По лестничным маршам сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек. Также одного человека спасли с помощью СПАС устройств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте возгорания работали три единицы техники и шесть человек личного состава.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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