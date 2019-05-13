Шестерых эвакуировали и одного спасли: в Нижнем Тагиле произошло возгорание в жилом доме

19:58 | 18.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 18 мая, в Нижнем Тагиле на улице Окунева произошло возгорание в одной из квартир в жилом доме. По лестничным маршам сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек. Также одного человека спасли с помощью СПАС устройств.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте возгорания работали три единицы техники и шесть человек личного состава.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.