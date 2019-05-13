В день кражи был замечен у «Фан Фана»: в Екатеринбурге угнали автомобиль

В Екатеринбурге на Уралмаше в минувший вторник, 14 мая, неизвестные угнали белый Hyundai Solaris. В день исчезновения автомобиль был замечен на парковке возле торгового центра «Фан Фан».Приметы: на лобовом стекле размещена наклейка «Uralhills»; у машины мигающие светодиодные фары; на переднем бампере слева царапина; зеркала белого цвета; тонировка задних стёкл; в салоне двери, руль, панель управления, коробка автомат и подлокотник обшиты алькантарой зелено-болотного цвета.Вместо значка Hyundai сзади такое изображение слона:Если вы стали свидетелем угона или знаете, где может находится автомобиль - сообщите об этом по телефону 89122077542.