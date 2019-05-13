Один человек погиб: в Екатеринбурге загорелась квартира

16:59 | 18.05.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня днём, около 16:00, в Екатеринбурге на Вторчермете загорелась квартира в жилом доме по адресу Военная, 4а. В пожаре один человек погиб. Также есть пострадавший.



Как сообщают очевидцы, возгорание произошло на втором этаже. Затем пожар начал переходить на третий. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания всех жителей, среду которых оказалось два ребёнка.



Благодаря слаженной работе пожарных, огонь удалось потушить в течение 20 минут. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области отметили, что личность погибшего в настоящее время устанавливается. Также устанавливаются причины возгорания.