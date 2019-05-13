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16:59 | 18.05.2019
Фото: Е1.RU
Один человек погиб: в Екатеринбурге загорелась квартира
Как сообщают очевидцы, возгорание произошло на втором этаже. Затем пожар начал переходить на третий. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания всех жителей, среду которых оказалось два ребёнка.
Благодаря слаженной работе пожарных, огонь удалось потушить в течение 20 минут. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области отметили, что личность погибшего в настоящее время устанавливается. Также устанавливаются причины возгорания.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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