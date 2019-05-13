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14:31 | 18.05.2019
Фото: ИА MagadanMedia
«Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим»: губернатор Свердловской области предложил обсудить места для строительства храма
«Уважаемые жители Екатеринбурга!
Обращаюсь к вам — в связи с планами строительства в городе — храма Святой Великомученицы Екатерины. Уверен, что вы все хорошо понимаете, что эта инициатива — абсолютно благое дело. Дань памяти — нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас.
Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области — одинаково ценно.
Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга.
Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они — должны быть услышаны. Уже в понедельник — и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырёх потенциальных площадок. Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом — проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это — открыто.
Приглашаю всех — к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма Святой Великомученицы Екатерины», – сказал в своём обращении Евгений Куйвашев.
Напомним, что с 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные акции протеста против строительства храма в сквере у театра драмы. За эти дни происходили неоднократные столкновения с полицией, в результате чего, более 100 человек оказались задержанными, большинство из них получили наказание в виде административного ареста, вынесенного судом.
После того как в конфликт вмешался президент РФ Владимир Путин, заявивший, что мнение народа должно быть учтено, менее чем через час мэрия Екатеринбурга пообещала провести опрос, после чего глава города Александр Высокинский вышел к участникам акции, и предложил встретиться с ними снова 18 мая, если горожане выберут 30 парламентеров.
Встреча защитников сквера с Александром Высокинским прошла сегодня в мэрии Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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14:31 | 18.05.2019
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