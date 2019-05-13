В Екатеринбурге восьми защитникам сквера уменьшили сроки административного ареста

14:03 | 18.05.2019

Фото: «Вечерние Ведомости»

Свердловский областной суд по итогам апелляций уменьшил сроки административного ареста для восьмерых защитников сквера. Участников протестных акций задержали ночью 16 мая за хулиганство.



Как сообщают в облсуде, апелляцию подавали девять человек, однако срок снизили лишь для восьмерых:



Леонид Яковлевич вместо семи суток получил четверо, Азат Рахматуллин вместо пяти - трое суток, Сергей Тимофеев вместо пяти - четверо суток, Айдар Исламов вместо десяти - пять суток, Даниилу Пугину снизили с пяти до четырёх суток, Артему Козлову — с восьми до пяти суток, Петру Торлопову — с восьми до пяти суток, Алексею Воробьеву — с пяти до четырёх суток административного ареста.



Напомним, за первые три дня акций по защите сквера задержали 90 человек. Также за вчерашний вечер задержали двух молодых людей.