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14:03 | 18.05.2019

Фото: «Вечерние Ведомости»

В Екатеринбурге восьми защитникам сквера уменьшили сроки административного ареста

Свердловский областной суд по итогам апелляций уменьшил сроки административного ареста для восьмерых защитников сквера. Участников протестных акций задержали ночью 16 мая за хулиганство.

Как сообщают в облсуде, апелляцию подавали девять человек, однако срок снизили лишь для восьмерых:

Леонид Яковлевич вместо семи суток получил четверо, Азат Рахматуллин вместо пяти - трое суток, Сергей Тимофеев вместо пяти - четверо суток, Айдар Исламов вместо десяти - пять суток, Даниилу Пугину снизили с пяти до четырёх суток, Артему Козлову — с восьми до пяти суток, Петру Торлопову — с восьми до пяти суток, Алексею Воробьеву — с пяти до четырёх суток административного ареста.

Напомним, за первые три дня акций по защите сквера задержали 90 человек. Также за вчерашний вечер задержали двух молодых людей.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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