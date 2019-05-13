Свердловчанин взял серебро на чемпионате Европы по самбо

11:56 | 18.05.2019

Фото: Федерация самбо Свердловской области

В испанском городе Хихон на чемпионате Европы по самбо уральский спортсмен Евгений Ерёмин завоевал серебро. Он выступал в весовой категории до 52 кг.



Евгений Ерёмин боевым приёмом одолел соперника из Азербайджана. В полуфинале уралец встретимся с румынским спортсменом Габриэлом Римой и вновь стал лидером. В финале Ерёмин уступил четырёхкратному победителю турнира - Тиграну Киракосяну из Армении.



Напомним, 19-летний Евгений Ерёмин в марте стал серебряным чемпионом России.