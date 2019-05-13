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10:18 | 18.05.2019
Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский хоккеист Александр Торченюк попрощался с «Автомобилистом»
«Благодарю «Автомобилист» за прекрасные 4 сезона! За эти 4 года Екатеринбург стал для меня и моей семьи вторым домом! Этот город навсегда останется в моем сердце! Желаю удачи команде, руководству и тренерскому штабу! Главное поменьше травм! Отдельное спасибо Болельщикам! Вы супер»,- отметил хоккеист в своём Instagram.
Напомним, Александр Торченюк начал выступать за уральскую команду в 2015 году. За это время он провел 212 матчей, набрав 77 (27+50) очков при показателе полезности -14. В нынешнем сезоне Александр сыграл в 27 матчах, отметился тремя результативными передачами. Сейчас клуб обменял Торченюка на защитника Павла Воробья.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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