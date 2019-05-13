В Екатеринбурге мужчина бросил гранату в припаркованный автомобиль

09:47 | 18.05.2019

Фото: Е1.RU

В минувшую пятницу, 16 мая, в Екатеринбурге недалёко от «Дирижабля» на пересечении улиц Шварца и Крестинского мужчина из окна такси бросил светошумовую гранату в припаркованный SsangYong Actyo.



Хозяйка автомобиля решила разобраться с дебоширом на месте, однако он утверждал, что бросал петарду, и такая выходка была всего-лишь шуткой. Также мужчина постарался выплатить девушке ущерб, но на уговоры она не обращала внимания и всё равно обратилась в полицию.



В результате инцидента никто не пострадал. На автомобиле осталась царапина. В настоящее время сотрудниками отдела полиции №12 проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.