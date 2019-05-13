Потерян и дезориентирован: В Екатеринбурге нашли дедушку, у которого проблемы с памятью

18:41 | 17.05.2019

Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

Сегодня, 17 мая, в Екатеринбурге на остановке "Вторчермет" был найден дедушка, который страдает потерей памяти. На вид ему около 70 лет. Называет себя Виктором.



Приметы: рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы седые, отросшие. Особые приметы: татуировка на левой руке, сутулиться, голова опущена на грудь, ходит плохо.



Одежда: чёрные штаны в мелкую полоску, тёмно-зелёная рубашка в жёлтую полоску, тёмно-синяя куртка от спортивного костюма, чёрная бейсболка, теннисные кеды на белой резиновой подошве.



Если вам знаком дедушка, или вы владеете информацией о его родственниках - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: Екатерина, 8-965-513-27-99.