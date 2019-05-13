В Алапаевске уже неделю разыскивают пропавшую женщину

18:28 | 17.05.2019

Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Алапаевске пропала 47-летняя Зыкина Любовь Леонидовна. С 10 мая местонахождение женщины неизвестно. Об этом в своём сообществе в сети "ВКонтакте" сообщает поисковой отряд "Прорыв".



Приметы: рост 150 см., телосложение среднее, тёмный цвет волос, голубой цвет глаз. Особые приметы: искривленные пальцы на обеих руках. На момент пропажи женщина была одета в футболку, легинсы голубого цвета и черные туфли.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Зыкиной Любови Леонидовны - сообщите об этом координатору поиска Татьяне по телефону +79630367618.