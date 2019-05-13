У владельца микроавтобуса, опрокинувшегося на трассе Пермь-Екатеринбург, не оказалось документов

17:38 | 17.05.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Утром 16 мая на 295-м километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Пассажирский микроавтобус «Форд Транзит», следовавший по маршруту Уфа-Екатеринбург, опрокинулся. Пострадали семь человек. На данный момент установлено, что предприниматель-владелец транспортного средства не имеет разрешительных документов для работы по регулярному маршруту.



По данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, предприниматель из Уфы организовал перевозки, размещая информацию о поездках в Интернете. На маршруте посменно работало несколько водителей. Цена поездки была ниже, чем у официальных перевозчиков.



По факту ДТП возбуждено административное производство. Информация о нарушениях передана в Уфу.



Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, водитель уснул во время движения.