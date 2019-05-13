СКР займется расследованием ДТП, в котором погибли участковый, его жена и сын

Расследованием вчерашней аварии на трассе Пермь-Екатеринбург, где погибли участковый, его жена и сын, займутся следственные органы.«С учетом того, что в данном ДТП погиб действующий полицейский и его малолетний сын (третьей погибшей в автомашине «Лада» была жена полицейского), а также с учётом большого общественного резонанса, который получило данное происшествие, территориальный отдел СКР инициировал перед прокуратурой вопрос об изъятии данного уголовного дела из производства органов полиции и передаче для дальнейшего расследования в органы СК России», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.Напомним, утром 16 мая на 240-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием трех автомобилей: «КАМАЗ», «Лада 219070» и УАЗ «Патриот». В результате погибли участковый уполномоченный полиции города Красноуфимска Дмитрий Никитин, его супруга 1981 года рождения, и сын 2007 года рождения, которые ехали в «Ладе». Также травмы получили двое человек из УАЗ «Патриот».«Трагедия произошла во время остановки на светофоре на отрезке трассы с ремонтными работами. Позади Лады находился УАЗ, а за ним двигался КАМАЗ. По одной из отрабатываемых версий водитель грузовика, возможно, отвлекся на мгновение и допустил столкновение с впереди находившимися транспортными средствами», - сообщал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть трёх человек).