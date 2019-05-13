В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. ГИБДД ищет очевидцев

16:33 | 17.05.2019

фото: ck.strichka.com

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает виновника смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром.



По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около 04:00 на 16 км 930 м дублера Сибирского тракта неустановленный автомобиль, двигавшийся в сторону Тюмени, сбил мужчину, шедшего по краю проезжей части. Водитель в места ДТП скрылся. Пешеход от полученных травм скончался. Возраст погибшего – около 30 лет.



Очевидцев происшествия просят связаться с ГИБДД по телефону 8-967-63-70-275 или 02. Конфиденциальность гарантируется.