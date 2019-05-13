Екатеринбуржец предстанет перед судом за мошенничество с купюрами «банка приколов»

11:00 | 17.05.2019

фото: zakoniporydok.ru

Жителю Екатеринбурге 1997 года рождения грозит срок за мошенничество с билетами «банка приколов».



По версии следствия, в конце 2018 года екатеринбуржец, используя купюры, не являющиеся платежным средством, обманом похитил деньги двух пенсионеров – женщины и мужчины, - под предлогом размена денег. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.