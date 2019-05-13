В Новоуральске у предпринимательницы арестовали ковры и ламинат

10:44 | 17.05.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Новоуральске из-за долгов по налогам арестовано имущество магазина напольных покрытий.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, предпринимательница накопила задолженность в размере порядка 50 тысяч рублей. За неуплату судебные приставы подвергли аресту ковровые изделия (около 60 штук), ламинатные панели, также изъяты деньги из кассы.



Чтобы вернуть имущество, должница должна погасить долг в течение 10 дней.