Пострадало пять человек: трех жителей Красноуфимска обвиняют в вымогательстве

10:27 | 17.05.2019

фото: uzaomos.news

Трое жителей Красноуфимска предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве денег под надуманным предлогом.



По версии следствия, с июля 2017 года по август 2018 года обвиняемые умышленно создавали конфликты с гражданами, в том числе в различных развлекательных заведениях города, а затем требовали возмещения морального вреда и угрожали физическим насилием.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, всего от действий обвиняемых пострадали пять человек. Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей.



Фигурантам дела грозят сроки до семи лет.