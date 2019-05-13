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10:00 | 17.05.2019

фото: itsmycity.ru

Гала-концерт Ural Music Night пройдет на Октябрьской площади, несмотря на конфликт по храму

Гала-концерт Ural Music Nigh и акция «Светает», которые традиционно проходят на Октябрьской площади в Екатеринбурге, состоятся там же, на обычном месте, конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере фестивалю не помешает, заявил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

«Ночь пройдет, наступит утро ясное! Конфликт в районе Октябрьскорй площади не помешает проведению концерта. Но я надеюсь, что вскоре, а к 28 июня точно, всем сторонам удастся прийти к консенсусу. Екатеринбург — город свободных, умных и любящих друг друга людей, и мы подтверждаем это из года в год», - сказал Евгений Горенбург.

Концерт начнется в 02:00 29 июня. Для горожан и гостей города выступит латвийская рок-группа Brainstorm. По словам организаторов фестиваля, для акции «Светает» уже заказано 30 тысяч зеркал.

Напомним, что противники строительства храма в сквере у Драмтеатра четыре дня собирались на акции протеста. Вчера, 16 мая, после того как ситуацию прокомментировал Владимир Путин, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил о приостановке строительства и проведении опроса жителей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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