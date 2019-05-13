В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди

09:45 | 17.05.2019

фото: pxhere.com

В предстоящие выходные погода не порадует жителей столицы Урала. По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.



Суббота, 18 мая – ночью +3…+5 °С, днем +11…+13 °С, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10м/с



Воскресенье, 19 мая – ночью +1…+3 °С (в окрестностях заморозки до -1 °С), днем +10…+12 °С, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью временами с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10м/с.



Прогноз составлен Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.